Compte de taxes stable à Richmond

Richmond – Le conseil municipal de Richmond a adopté pour l’année 2017 un budget équilibré de 4 906 456 $ en légère baisse, comparativement à 2016. La charge fiscale imposée aux contribuables demeure stable pour la grande majorité d’entre eux.

Lors de la présentation du budget, le maire Marc-André Martel a soulevé que la municipalité était moins endettée et que ce fait se reflète sur le compte de taxes des contribuables. « La dette globale est passée de 5,9 M $ à 4,3 M $, car nous avons remboursé 126 000 $ de plus que prévu. »

Pour le maire, Marc-André Martel, les membres du conseil municipal ont pris soin d’analyser chacun des postes budgétaires afin de s’assurer de leur pertinence et des montants qui y sont accordés. « Cet exercice nous a permis de préparer un budget qui n’apportera aucune charge fiscale supplémentaire aux contribuables pour une deuxième année consécutive. Bien que la taxe foncière demeure à 80 ¢ du 100 $ d’évaluation, tous les contribuables constateront une légère diminution globale de leur compte de taxation. Le fait d’être passé à deux collectes de gros rebuts par an nous aura permis d’envoyer 270 tonnes de déchets de moins au site d’enfouissement comparativement à 2015. L’instauration, dès mai prochain, de la collecte des matières organiques sera un nouveau défi pour les citoyens et nous sommes sûrs qu’ils sauront le relever avec brio ».

Un critère à retenir

La capacité de payer des contribuables est le critère de base des décisions qui ont mené à la préparation et à l’adoption du budget 2017. « Je suis particulièrement fier de souligner la contribution des membres du conseil municipal. Ils sont très créatifs compte tenu du budget serré avec lequel nous allons composer au cours de 2017 », a conclut le maire Martel.

En terminant, Marc-André Martel n’a pas manqué de souligner qu’il s’agissait de son 31e et dernier budget municipal, lui qui quittera la scène politique municipale en novembre prochain. « Ce budget revêt pour moi un caractère particulier puisqu’il est le dernier que j’ai l’occasion de déposer ».