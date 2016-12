Le bac brun arrive dans la MRC du Val-Saint-François

Richmond – C’est en mai 2017 que la collecte des matières organiques, plus connue sous le nom de « collecte des bacs bruns », sera implantée dans onze municipalités de la MRC du Val-Saint-François. Celles-ci se joindront à la Ville de Windsor, qui effectue déjà ce type de collecte sur son territoire depuis 2009.

Les villes et municipalités de Bonsecours, Lawrenceville, Racine, Richmond, Saint-Claude, Saint-Denis-de-Brompton, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Valcourt et les cantons de Cleveland et Valcourt se sont engagés à instaurer le service de collecte des matières organiques sur leur territoire, conformément à l’obligation gouvernementale de bannir les matières des sites d’enfouissement d’ici 2020.

« La collecte des matières organiques est un incontournable pour réduire la quantité de déchets que nous produisons. Dans le cas de la ville de Windsor, c’est plus de 400 tonnes de matières organiques qui sont récupérées et valorisées chaque année », précise Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Distribution et campagne d’information

Les citoyens de ces municipalités recevront un bac roulant brun de 240 litres ainsi qu’un mini-bac de cuisine. Les bacs seront distribués de la mi-mars à la mi-avril et les premières collectes débuteront le 1er mai, selon le calendrier de collecte qui sera distribué au cours des prochains mois. Par la suite, les bacs bruns seront vidés toutes les semaines jusqu’en novembre et une fois par mois de décembre à mars.

Au cours des douze prochains mois, une vaste campagne d’information sera déployée sur le territoire pour fournir toute l’information nécessaire aux citoyens afin de se familiariser avec la venue de ce nouveau service : liste des matières permises et refusées, calendrier de collecte, trucs et astuces pour éviter les désagréments, etc. De plus, des séances publiques d’information se tiendront dans chacune des municipalités participantes tout au long du projet pour renseigner les citoyens et répondre à leurs questions. « Il est certain que l’arrivée des bacs bruns nécessitera une modification des habitudes de tri, mais comme lors de l’implantation de la collecte des matières recyclables, les citoyens se rendront vite compte que ce n’est pas si complexe», précise Marc-André Martel, maire de Richmond et président de la Société de gestion des matières résiduelles du Val-Saint-François.

Pour plus d’information, contactez votre municipalité ou consultez le site Internet de la MRC du Val-Saint-François au www.val-saint-francois.qc.ca