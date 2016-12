La Chambre de commerce soulignera la vie politique de Marc-André Martel

Richmond (RC) – C’est avec joie que la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond se joint à la communauté pour souligner les 30 ans de vie politique de Me Marc-André Martel, ce dernier occupant la fonction de maire depuis le 3 novembre 1986 à la Ville de Richmond.

« C’est dans le cadre d’un souper-bénéfice au profit de l’organisme Richmond et ses jeunes que sont conviés citoyens, employés, amis et ex-collègues pour souligner cette longévité politique unique en Estrie et témoigner à Me Martel notre reconnaissance pour sa grande implication et son dévouement », précise la présidente de la Chambre de commerce, Hélène Tousignant.

La soirée se déroulera le samedi 19 novembre, à compter de 18 h, durant laquelle un hommage sobre, mais senti sera rendu à monsieur le maire, le tout agrémenté d’un encan silencieux, de prestations artistiques des talents locaux suivi d’une veillée traditionnelle avec le groupe Danse Trad. Cirez vos chaussures, vos aïeux seront fiers de vos talents de danseur !

Tous les bénéfices de cette soirée seront versés à l’organisme Richmond et ses jeunes à la demande de Marc-André Martel. Ils permettront de réaliser divers projets, choisis pour et par les jeunes.

Billets disponibles

L’accueil aura lieu à compter de 17 h 45 et le coût du billet est de 65 $, taxes et service inclus. Veuillez confirmer votre présence à info@ccrichmond.com, ou sur boîte vocale au 819 826 5854 au plus tard le 15 novembre.