Jour de scrutin au conseil municipal de Windsor

Windsor (RC) – Les deux candidats en lice pour le siège numéro 1 du conseil municipal de la Ville de Windsor, Samuel Bérubé Ouellet et Ana Rosa Mariscal, sont maintenant à l’étape du scrutin qui aura lieu à l’école secondaire du Tournesol le dimanche 30 octobre, de 10 h à 20 h.

C’est dès le départ du conseiller sortant David Fournier que Mme Mariscal a manifesté publiquement son intention de briguer les suffrages. Peu de temps après, M. Bérubé Ouellet annonçait également sa décision de prendre le relais de M. Fournier.

En ce qui a trait à la candidate qui demeure avec sa famille depuis 10 ans à Windsor, l’ex-directrice de la Poudrière s’est impliquée entre autres au comité de la Famille et à l’élaboration de la Politique familiale en 2009 ; au développement rural de la MRC du Val-Saint-François ainsi qu’au domaine communautaire. « C’est l’opportunité de prendre part aux discussions pour divers projets de développement qui ont un impact direct sur notre qualité de vie. Je crois à l’importance d’un développement durable, à la poursuite de nouvelles initiatives pour offrir de belles expériences aux jeunes, en plus de permettre un milieu de vie dynamique aux aînés de Windsor », affirme Ana Rosa Mariscal.

Quant à l’autre candidat, il serait à l’origine des pancartes fixé sur quelques poteaux à des endroits stratégiques de la ville, comme c’est aussi le cas de sa rivale, donnant ainsi une visibilité à cette partielle. Présent dans les milieux communautaires et sportifs, le jeune homme de 20 ans s’est intéressé à la politique municipale à travers quelques proches. « Les travaux publics, la communauté et les loisirs sont des domaines qui m’intéressent et qui sont importants pour la population. J’entame une nouvelle expérience axée vers celle du conseiller David Fournier qui, durant près sept ans, s’est impliqué à divers dossiers communautaires, dont celui du comité de la Famille et des Âinés », affirmait à L’Étincelle Samuel Bérubé Ouellet.

À noter

Autant pour le vote par anticipation que pour le jour du scrutin, les personnes inscrites à la liste électorale peuvent voter sur l’ensemble du territoire de la Ville de Windsor, incluant les secteurs de Greenlay et Saint-Gabriel.

Suite au vote par anticipation qui se tenait le 23 octobre à l’école secondaire du Tournesol, c’est à ce même endroit qu’aura lieu le scrutin dimanche prochain..