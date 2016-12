Ana Rosa Mariscal souhaite se présenter au siège no. 1

Windsor – Présente le mardi 6 septembre à l’assemblée régulière du conseil de ville de Windsor, Ana Rosa Mariscal a signifié son intérêt de devenir conseillère municipale au siège numéro 1, qui devient vacant suite au départ de David Fournier.

« J’étais décidé à me présenter pour les prochaines élections municipales pour le poste de conseillère. Avec la démission de David comme conseiller, je tente ma chance et j’espère pouvoir compter sur l’appui des citoyennes et citoyens pour réaliser un tel mandat », explique Mme Mariscal.

Depuis son arrivée à Windsor en 2006, elle s’implique au sein de la communauté à plusieurs reprises. En plus d’avoir été agente de développement rural pour la MRC du Val-Saint-François et avoir eu la chance de travailler avec diverses personnes des milieux communautaire, des affaires et de la jeunesse, tant au niveau local que régional, Ana Rosa Mariscal aussi été impliquée au sein du comité de la Famille et des Aînés de la Ville ainsi qu’à la direction du Parc historique de la Poudrière.

Aujourd’hui, conseillère principale au sein de l’équipe des communications corporatives de Bombardier Produits récréatifs (BRP), Mme Mariscal se sent prête pour s’impliquer comme conseillère municipale au sein de sa communauté. « Quand je travaillais à la Poudrière, j’ai eu la chance de discuter et échanger avec beaucoup de résidents de Windsor et croyez-moi, ça m’a permis de connaître et comprendre notre ville autrement. J’aime parler avec les gens, écouter leurs idées, apprendre de leur expérience, comprendre à travers leur expertise. Comme conseillère c’est ce que je souhaite : pouvoir collaborer au développement de notre ville avec les gens et pour les gens. »

Ana Rosa Mariscal verra prochainement à obtenir l’appui de citoyennes et de citoyens de Windsor pour son dépôt de candidature.