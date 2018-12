Intervention auprès d’un homme perturbé

Windsor (RC) –Le poste Val-Saint-François de la Sûreté du Québec est intervenu hier, vers 9 h du matin auprès d’un individu demeurant dans le secteur des rues Du Moulin et Watopeka à Windsor. L’homme, connu de ses proches et d’intervenants était désorganisé et avait besoin de soins mentaux immédiats. Il faut préciser qu’il ne s’agit pas de perquisition ou autres liens criminels.

Afin de s’assurer que l’individu n’aggrave pas son état précaire, la Sureté du Québec a fait appel à du renfort, d’où la présence de plusieurs auto-patrouilles. L’intervention s’est terminée en début d’après-midi et l’homme a pu recevoir les soins hospitaliers nécessaires.