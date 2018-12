Une fraude de deux ans dans un commerce de Richmond

Richmond (RC) – Le pharmacien et propriétaire à l’enseigne du Familiprix de Richmond, Philippe Leng, peut maintenant voir plus clair au terme d’une escroquerie qui s’est produite dans son commerce entre le 1er janvier 2012 et le 25 novembre 2014. Gérante à la pharmacie durant cette période, Sylvie Saint-Cyr est maintenant accusée de fraude pour un montant de plus ou moins 35000$. Cependant, la preuve ne révèle pas ce qui est advenu de l’argent puisé dans le coffre du commerce.

Une trame factuelle des faits a été déposée devant le tribunal. «Pour ce faire, elle utilisait des remboursements fictifs. Par la suite, l’accusée faisait des correctifs au livre comptable afin de faire balancer l’encaisse et les prélèvements des journées visées par les faux remboursements», stipule le document déposé au dossier.

Âgée de 56 ans et domiciliée au Canton de Cleveland, Sylvie Saint-Cyr a comparu le 13 octobre dernier. Alors que son procès devant jury devait débuter le 3 décembre. Le fait de plaider coupable amènera la fautive à la date du 4 janvier 2019 devant le tribunal pour connaitre sa peine.