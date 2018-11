Début d’incendie rapidement maîtrisé au Stardien

Saint-Denis – En date du 4 octobre dernier, le début d’incendie survenu vers la glace du Centre sportif Le Stardien a eu des répercussions mineures sur les activités régulières de l’aréna. La source du problème résultait d’un dysfonctionnement de l’éclairage.

«Grâce à la rapidité des Services d’incendie de Saint-Denis-de-Brompton et des environs, l’incendie a rapidement été maitrisé et les dégâts ont été limités, mentionne le maire Jean-Luc Beauchemin. Le dysfonctionnement de l’éclairage, qui a engendré des étincelles et l’incendie, ne se reproduira plus avec les correctifs qui ont apporté au courant de la fin de semaine. Nous sommes désolés des inconvénients et remercions les citoyennes et citoyens pour leur compréhension.»

Suite aux corrections, l’ensemble de l’aréna était accessible durant le début de la présente semaine.