Une résidence et des installations de la Ville vandalisées

Windsor (RC) – La semaine dernière, un couple demeurant sur la 2e avenue a constaté que leur piscine avait été éventrée, que leur automobile était éraflée à plusieurs endroits et qu’une fenêtre de la maison avait été fracassée à l’aide d’une roche.

Quelques jours auparavant, des installations de la Ville de Windsor ont été vandalisées, regroupant une table à pique-nique située près des jeux d’eau à proximité de la piscine municipale et d’autres tables renversées. Au terrain de balle, la toilette chimique a été aussi renversée et du côté des terrains de soccer, la plaque honorifique de Dominic-Fontaine et des plantes qui entourent l’espace près de la rue Georges-Guilbault, et ce, en une seule même nuit.

Des employés des Travaux publics sont intervenus rapidement afin de remettre en place les installations. Celle des jeux d’eau devra être réparée. Quant à la famille de la 2e avenue, les dégâts sont estimés à environ 10000$. La Sûreté du Québec demeure vigilante et invite les gens à signaler des cas de vandalisme.