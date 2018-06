Un homme subit un malaise au volant

Danville (GCA) – Malgré la scène, il y a eu plus de peur que de mal lors de cet incident spectaculaire au premier coup d’œil, qui toutefois aurait pu être beaucoup plus sérieux. Considérant l’endroit normalement fort achalandé au feu de circulation situé à l’intersection de la rue Daniel-Johnson et de la route116.

Selon le Directeur du Service de Sécurité des Incendies de Danville, M.Alain Roy, dont une équipe fut demandée en assistance aux pinces de décarcération en provenance d’Asbestos vers 14h55. L’homme dans la soixantaine aurait soudainement eu un malaise, alors qu’il était au volant de son véhicule. Il a donc littéralement traversé l’intersection, avant d’aller encastrer son véhicule dans le commerce du Marché Danville.

Bien que les pinces est été demandé sur les lieux, les hommes du Directeur Roy, ont réussi à dégager l’homme toujours conscient, mais qui semblait quelque peu confus à ce moment selon M.Roy, de sa fâcheuse position avant l’arrivée du véhicule de décarcération et de l’ambulance.

Bien que la victime ne semblât pas être blessée outre mesure, il a toutefois été transporté vers le CH d’Asbestos en ambulance, pour une évaluation et certains examens, dans le but de s’assurer que son état ne représentait aucun risque.