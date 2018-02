Arrestation pour vol de véhicule à Asbestos

Asbestos - Vers 1h30 cette nuit, un résident d’Asbestos a aperçu un individu fouiller dans un véhicule. Le citoyen a aussitôt communiqué avec la Sûreté du Québec afin de signaler la situation.

Lors de l’appel, le citoyen a été témoin que l’individu était finalement en train de voler le véhicule. Les informations transmises rapidement aux policiers ont permis à ceux-ci de localiser le suspect à bord du véhicule volé alors qu’il circulait sur la vue Manville, à Asbestos, en sens contraire à la circulation, les phares éteints. À la vue des policiers, le suspect a tenté de prendre la fuite, ce qui a provoqué une légère collision avec l’auto-patrouille, qui n’a toutefois pas fait de blessé.

Les deux occupants du véhicule, un homme et une femme de 18 et 24 ans ont été mis en état d’arrestation. Ces derniers ont été gardés détenus et devraient comparaître aujourd’hui au palais de justice de Sherbrooke en lien avec le vol de ce véhicule.

La vigilance du citoyen aura donc permis que les policiers interviennent rapidement pour procéder à l’arrestation des suspects et récupérer le véhicule volé.