Un début d’année affairé pour les pompiers de la Régie intermunicipale

Windsor (RC) – Malgré des températures froides et quelques périodes de dégel qui ont momentanément gonflé les rivières et laissé des accumulations d’eau dans les rues et les routes, la période des fêtes et été relativement tranquille pour la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor. Cependant, la majeure partie du mois de janvier et le début de février ont forcé les pompiers à plusieurs interventions.

Notamment à titre de premier répondant, les équipes des deux casernes de la régie sont venues en entraide à Saint-Denis-de-Brompton et Saint-Claude, en assistance auprès des ambulanciers, à des accidents de la route, quelques cas de désincarcération et de sauvetages, un feu de cuisson rapidement maitrisé sans oublier les déclenchements de systèmes d’alarme.

«Depuis le début de l’année2018, nous avons aussi mené des simulations et pratiques de sauvegarde sur l’eau et hors route avec la présence du chef des opérations Pierre Milhomme et du capitaine Carl Bourget. À la fin de février, nous allons aussi permettre à un groupe de la brigade d’incendie de Stoke de procéder à des sauvetages nautiques», précise le directeur de la Régie intermunicipale, Christopher Grey, souhaitant que les prochaines semaines soient moins exigeantes et sans incident malheureux.