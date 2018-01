Services d’incendies de la MRC des Sources

Danville (GCA) – Durant les deux dernières semaines, soit durant la période intensive du temps des Fêtes, les différents SSI (Service de Sécurité Incendie) de la MRC des Sources ont dû effectuer quelques sorties sans conséquence majeures heureusement.

Selon les informations que nous disposons, certaines brigades de pompiers de la région ont dû intervenir à quelques reprises afin de porter assistance avec les pinces de décarcération sur les lieux d’accidents de la route pour des pertes de contrôle de véhicules, en raison de la chaussée glissante, avec des victimes ayant subi des blessures mineures toutefois. En entraide avec d’autres SSI de municipalités voisines.

On dénote également deux feux de véhicules, plusieurs alarmes incendie non fondées. En plus d’un incendie qui a endommagé lourdement un garage attenant à une maison unifamiliale, qui aurait pu occasionner encore plus de dommages, sans l’intervention rapide de la brigade incendie de Danville, qui a été assisté pour l’occasion, des collègues d’Asbestos et de Kingsey Falls.

Rappelons en terminant, que le froid que l’on a connu durant cette période, a su compliquer à sa façon, le travail des équipes de pompiers sur le terrain. Le personnel doit se relayer plus souvent, et l’équipement peine souvent à composer avec les températures extrêmes. C’est d’ailleurs ce qui expliquerait en bonne partie que les sapeurs tardent à pouvoir maîtriser plus rapidement les incendies.