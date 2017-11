Val-Saint-François – Le ministère des Transports, a procédé à la fermeture temporaire de certaines routes sur son réseau en raison des forts vents de la nuit du 30 octobre. Ces vents ont provoqué la chute d’arbres et entraîné sur leur passage des fils électriques à Richmond sur la rue Principale Nord (route243) à l’ouest de la rue Wilfrid. Hydro-Québec était aussi présente entre le chemin de Maricourt et 3e rang Nord et Canton de Valcourt.