Collision entre un cycliste et une automobile à Danville

Danville - Un accident entre un véhicule et un cycliste s'est produit ce midi à l'intersection du Chemin Craig et de la route 255. On ne connait pas encore tous les détails de ce triste accident.On sait toutefois que le cycliste a subi des blessures importantes. Il a été transporté en ambulance à l'hôpital d'Asbestos pour être par la suite transféré vers le CHUS. Le conducteur du véhicule était quant à lui rencontré par les policiers pour comprendre ce qu'il s'est passé. La route pourrait être fermée si une reconstitution devait avoir lieu.