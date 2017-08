Vol de clôture sur le sentier de la Rive

Canton de Melbourne – Le 26 juillet dernier, la MRC du Val-Saint-François a constaté qu’environ 100 mètres de clôture en bois traité ont été volés sur le sentier cyclable de la Rive, plus précisément à Canton Melbourne dans le secteur de la rivière au Saumon.

Des travaux de réfection venaient tout juste d’être terminés à cet endroit puisque l’ancienne barrière datait de plusieurs années et était très abîmée. «Les voleurs ont probablement été attirés par le fait que la clôture était neuve. Les travaux ont coûté plus de 4 000$», mentionne Maxime Turcotte, urbaniste et responsable de la piste cyclable de la MRC du Val-Saint-François.

Sensibiliser les citoyens

La MRC souhaite informer les citoyens de l’incident afin de les sensibiliser aux actes de vandalisme sur la piste cyclable. En fait, il s’agit d’un bien public et ses utilisateurs doivent pouvoir s’en servir en toute sécurité. «Nous trouvons cet acte déplorable. Lorsque des individus posent ce genre de gestes, ce sont tous les citoyens qui sont perdants», affirme Luc Cayer, préfet de la MRC.

Si des gens sont témoins de vandalisme ou d’actes criminels sur la piste cyclable, il est important de communiquer avec le poste du Val-Saint-François de la Sûreté du Québec au 819) 826-3755. De plus, pour toute information ou question concernant la piste cyclable, on peut joindre M.Turcotte à maxime.turcotte@val-saint-francois.qc.ca/.