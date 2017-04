Une amende salée pour excès de vitesse

Cleveland (RC) – Une patrouille du poste Val-Saint-François de la Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation d’un conducteur suite à un excès de vitesse de plus 150 km/h dans une zone de 90. Le fautif a tout d’abord dépassé sur une double ligne dans une courbe de la route 143 à Canton de Cleveland. Il a réitéré un autre dépassement jusqu’à ce qu’il soit coincé dans un cul-de-sac.

Demeurant à Ascot-Corner, le conducteur au lourd pied droit lui a valu une facture de 1 221 et 14 points d’inaptitude et un bonus de 311 $ pour avoir ignoré une double ligne auquel s’ajoutent trois autres points. Le conducteur a déjà été arrêté des cas similaires et pour maintenant, le bolide est remisé pour une période de trente jours.