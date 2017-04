Incendie d’une maison sur la rue Crabtree à Windsor

Windsor (RC) – Sous la direction du chef des opérations Pierre Milhomme et du capitaine Carl Bourget, les deux casernes de la Régie inter-municipale d’incendie se sont rapidement dirigées à l’angle de la rue Crabtree et de la 8e avenue où un feu progressait dans une maison résidentielle hier soir. L’alerte a été déclenchée à 22 h 15 et onze minutes plus tard, 34 pompiers se sont affairés à maîtriser le brasier durant un peu plus d’une heure.

C’est dans la cuisine que le feu est survenu, causant des dégâts à la toiture et des dommages à la structure. Une personne était présente dans la maison. Elle a été transportée à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke pour des brûlures au second degré en plus d’avoir été incommodée par la fumée. Un article de cuisson pourrait être à l’origine de feu.