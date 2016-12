Voies de fait graves dans un logement de la rue de l’Église

Windsor (RC) – Les policiers du poste Val-Saint-François de la Sûreté du Québec sont intervenus dimanche dernier, peu avant 6 h du matin, pour une violente bagarre dans un logement situé au deuxième étage du bâtiment qui abrite trois places d’affaires sur la rue de l’Église à Windsor.

Un résident de Saint-François-Xavier-de-Brompton âgé de 18 ans, Félix Juneau, est accusé de voies de fait graves et de voies de fait causant des lésions suite à une bagarre à coups de bâton de baseball. L’individu a comparu devant la juge Hélène Fabi au palais de justice de Sherbrooke. La procureur aux poursuites criminelles s’est opposée à une remise en liberté et l’avocat du jeune homme, Me Marc-André Champagne de l’aide juridique, doit fixer la date de l’enquête sur remise en liberté en ce 9 novembre.