Arrestation à Windsor

Windsor - Un automobiliste a suivi de trop près une auto-patrouille de la SQ, dans le secteur de Greenlay. Le policier l’a intercepté pour lui émettre un constat d’infraction.

Le conducteur de la voiture, qui travaille sur la livraison, a quitté les lieux de l’intervention, déclenchant ainsi une poursuite policière qui a pris fin près de la 2e avenue. Le véhicule du fuyard ne pouvait plus avancer à cause du trafic. Le policier a à nouveau interpellé le conducteur, mais ce dernier a coincé le bras du policier en remontant sa vitre d'auto. Soulignons qu’un citoyen a barré le chemin du suspect avec son véhicule et un policier en civil est venu prêter main-forte à son collègue. Ils ont finalement procédé à l’arrestation du conducteur après une légère altercation physique.

Ce dernier comparaîtra ultérieurement en lien avec cet événement, pour être notamment accusé de fuite, entrave et voies de fait. Le suspect est un jeune homme d’environ 20 ans.

Communiqué de la SQ