Une intervention particulière pour la brigade de Saint-Claude

Saint-Claude (RC) – Le Service d’incendie de la Municipalité sera présent le 17 septembre prochain afin d’incendier volontairement la maison d’un couple de Saint-Georges-de-Windsor infestée par la mérule pleureuse.

Désigné comme « le cancer du bâtiment », ce champignon a ravagé graduellement la maison de Ginette Demers et André Durocher située dans le rang 4. Une cinquantaine de maisons au Québec sont aux prises avec ce sérieux problème qui progresse au fil des ans. De surcroît, la clause de sinistre n’étant pas inscrite à l’assurance, les résidents touchés font face à une perte entière comme c’est le cas pour le couple de Saint-Georges dont la demeure date initialement de 160 ans, mais qui a été rénovée à l’extérieur et l’intérieur.

Si la mérule pleureuse attaque toute la structure d’une maison en peu de temps, la Direction de la santé publique de l’Estrie indique que le champignon n’est pas nocif pour la santé.

Afin de supporter le couple, 25 000 $ ont été amassés par des proches, amis et partisans via la page Facebook « Tous ensemble pour André Durocher et Ginette Demers ».

Quant aux pompiers de Saint-Claude, ils seront sur place dans le cadre d’un exercice pratique sous la direction du chef Jean Labrecque. Les brigades d’Asbestos et Wotton seront également présentes.