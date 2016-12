Une panthère de jardin dérobée à Windsor

Windsor (RC) – Un résident de la 8e avenue, Georges Pellerin, a de nouveau été la cible d’individus qui lui ont volé une panthère de jardin installé à proximité de sa maison. Le méfait a été commis durant la nuit du 22 ou 23 juin dernier.

« C’est dommage à cette période de l’année de se faire dérober une pièce qui valorise un décor apprécié des enfants et des familles. Depuis plusieurs années, j’ai du plaisir à offrir un environnement particulier et les enfants et parents m’encouragent, mais c’est dommage de subir des pertes causées par des gestes inutiles », considère M. Pellerin.

Des caméras ont cependant fait le travail, ce qui permet au propriétaire du domaine d’agir en conséquence. « J’ai réfléchi sur ce que j’ai pu voir et je me donne une semaine pour que ce méfait soit résolu. Les policiers font bien leur travail, mais je préfère que les individus fassent en sorte d’éviter d’être accusés. Le retour de la panthère et des excuses sincères valent mieux qu’un casier judiciaire. »

Bien que dépouillé pour l’instant d’une panthère longue de deux mètres, le vaste terrain de Georges Pellerin regroupe au fil des saisons estivales un aménagement d’animaux exotiques de jardins, de plusieurs essences de fleurs et arbustes et autres attraits que les résidents du secteur et d’ailleurs apprécient beaucoup.