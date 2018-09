Même les classes d’orthopédagogie peuvent être flexibles!

Richmond (RC) – Appuyé par la direction de l’école primaire du Plein-Cœur, les élèves de la classe de l’orthopédagogue Martine Dumas profitent maintenant de nouveaux mobiliers sièges flexibles (Flexible Seating). Ce concept provient des États-Unis depuis quelques années.

«On remplace les rangées de bureaux individuels par une panoplie de choix de sièges et de dispositions, donnant aux élèves la liberté de choisir où ils s’assoient. Cela permet de diminuer la sédentarité, d’augmenter la motivation et d’avoir une meilleure concentration. En fait, les avantages sont nombreux», précise MmeDumas.

C’est grâce aux commandites de la Caisse Desjardins du Val-St-François, de l’usine Domtar de Windsor et de Thermoforme LR ont permis les achats d’une couverture de plastique pour une table en «un», des tabourets oscillants et ajustables, d’une table haute et de sièges au sol. Martine Dumas et les jeunes du Plein-Cœur remercient les donateurs.