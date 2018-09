Un montant de 1100 $ pour l’école Hamelin

Wotton (GCA) – C’est un montant de 1100$ qui a pu être ainsi amassé pour le projet qui permettra bientôt de se procurer un nouvel ordinateur pour les besoins particuliers du Studio Agri-Techno de la classe de 6e année de l’école Hamelin de Wotton.

Grâce à l’initiative du jeune William Drouin, 11 ans, de la ferme Jocha du 6e rang, appuyé par ses parents Chantal et Bertrand, ainsi que 26 autres collègues de sa classe de l’an dernier. Quelque 3000 plants de blé d’Inde sucré ont été semés à la fin du printemps dernier, et ce dans un rien de temps. Faut dire que le père de William, Bertrand avait préparer des tiges pour chacun, afin de pouvoir effectuer le tout assez rapidement et selon les règles de l’art.

Avec la publicité reçue via la diffusion de la nouvelle dans les différents médias de la région, et le bouche-à-oreille suscité entre collègues, familles, groupes et ami(es), la vente du blé d’Inde a rapidement connu un vif engouement auprès des gens de la MRC des Sources et d’ailleurs.