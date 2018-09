Un retour en classe pour quelque 8 137 élèves de la Commission scolaire des Sommets

Magog – Les écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire des Sommets accueilleront environ 8 137 élèves le lundi 27 août pour l’année scolaire2018-2019. Le personnel enseignant s’affairera dès le 22 août pour préparer la rentrée scolaire alors que le personnel administratif et de gestion des établissements et du centre administratif y travaille déjà depuis quelques semaines.

Clientèle

8 137 élèves feront leur rentrée au préscolaire, au primaire ou au secondaire à la CSS cette année:

1 649 à la MRC des Sources, dont 590 au secondaire;

2 452 à la MRC du Val-Saint-François, dont 775 au secondaire;

4 036 à la MRC de Memphrémagog, dont 1 530 au secondaire.

De plus, d’ici juin 2019, la CSS prévoit l’inscription de près de 1 105 élèves à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes. Ceux-ci fréquenteront ainsi l’un de ses quatre centres de formation.

La clientèle scolaire de la CSS est donc évaluée à 9 242 élèves pour l’année scolaire2018-2019.

Transport scolaire

Cette année, 95 autobus et 12 berlines assureront le transport de 5 550 élèves. Ces véhicules effectueront chaque jour plus de 450 parcours sur l’ensemble du territoire de la CSS, qui couvre 3 500km2.