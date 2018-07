Les jeunes de l’école ADS font de la cuisine chinoise

Danville (GCA) – Très belle initiative de la part d’un parent de jeune qui fréquente cet établissement d’enseignement primaire à Danville. Eh oui, on a cuisiné des mets chinois durant une journée complète, afin que tous, de la maternelle au grand de la sixième année, puissent vivre cette expérience vraiment unique au niveau préparation culinaire.

On a tellement aimé l’expérience et le concept novateur qui a été présenté à la direction et aux professeurs de l’école, par Mme Kristina Brisson, qui de profession est animatrice de groupe pour l’organisme communautaire Cuisine amitié des Sources, qu’il y a d’excellentes chances que le projet revienne en force pour la prochaine saison académique, s’il en tient à la direction de l’école ADS.

Selon Mme Brisson, les jeunes ont été très attentifs au long des présentations, et ils ont beaucoup apprécié faire la «popote» en groupe classe, et apprendre par le fait même quelque chose de différent, tout en découvrant les rudiments de base pour faire la cuisine. Que de beaux commentaires positifs, ont été soulevé de part et d’autre des professeurs, de la direction, mais surtout du côté des jeunes, qui veulent maintenant allez encore plus loin à ce niveau. Il est fort à parier que l’école primaire ADS verra naître de futurs «chefs en herbe» à partir des prochains ateliers culinaires.