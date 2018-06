Démonstration des élèves multihandicaps au Gala Méritas de l’Escale

Asbestos (GCA) – Un numéro et une performance qui n’est certes vraiment pas passé inaperçus auprès des parents et des jeunes, lors du gala de fin d’année qui permet de reconnaitre de façon toute spéciale, les étudiantes et étudiants de cet établissement d’enseignement secondaire d’Asbestos.

C’est dans ce cadre bien particulier que près d’une dizaine d’élèves de la classe multihandicaps de l’enseignante Marie-Ève Champagne sont montés sur scène afin de présenter deux numéros de danse country. Faut dire que MmeChampagne, a vraiment un talent exceptionnel et des habilités remarquables, afin de travailler avec ses jeunes tout au long de l’année.

Pour ce qui est proprement dit du spectacle de danse country présenté lors du gala, MmeChampagne nous mentionnait que l’idée de base fait suite à une visite qu’a effectuée sa classe sur une ferme l’automne dernier, afin de se familiariser avec les animaux. C’est ainsi qu’ils ont décidé de s’investir dans la danse country, qu’ils ont tous pratiquée avec cœur et plaisir, comme le démontre la photo.