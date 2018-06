Ouverture d’une classe de maternelle à l’école Saint-Gabriel

Windsor (RC) – L’école Saint-Gabriel offrira une classe de maternelle 4 ans à temps plein dès la prochaine rentrée scolaire. Le début des classes pour l’année scolaire 2018-2019 est prévu pour le 27 août prochain.

Les parents qui habitent le secteur de l’école et qui souhaitent inscrire leur enfant à la maternelle 4 ans sont invités à joindre l’école le plus rapidement possible. Le secrétariat de l’école est ouvert les mardis, jeudis et vendredis jusqu’au 6 juillet.

Pour être admis à la maternelle, l’enfant doit être âgé de 4 ans avant le 1er octobre 2018. De plus, certains critères s’appliquent. Notez que le nombre de places est limité et que la priorité sera accordée aux enfants qui demeurent dans une résidence dont le code postal est ciblé par le ministère de la Famille. Pour obtenir plus d’information, communiquez avec l’école Saint-Gabriel.