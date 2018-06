Remises de prix à l’École régionale

Richmond – Le 17 mai dernier, l’École secondaire régionale de Richmond a présenté sa soirée annuelle de remise de prix afin de célébrer la réussite de ses étudiants. C’est sous le thème des couleurs de l’arc-en-ciel que ce sont déroulées les festivités, visibles autant parmi les multiples décorations que dans le délicieux goûter coloré fourni par les parents des élèves, le personnel de l’école et la classe de cuisine. La fête s’est poursuivie avec une prestation musicale donnée par nos talentueux étudiants, accompagnée d’un kiosque photo pour immortaliser cette soirée. Sur les photos sont réunies deux gagnantes recevant leurs certificats de mérite et leur enseignante : Aïsha Taillon et Lindsay Mastine ainsi que Penny Hébert et Amanda Shea.