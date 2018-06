Le mercredi 20 juin sera la dernière journée de classe de l’année scolaire 2017-2018. Par la suite, le personnel enseignant terminera le vendredi 22 juin (dernière journée) et sera de retour en août pour préparer la rentrée scolaire. D’ici là, un bel été pour les enfants, les parents et tout le personnel et la direction de la Commission scolaire des Sommets.