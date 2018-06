Gala Méritas de l’école secondaire l’Escale d’Asbestos

Asbestos (GCA) – C’était grande soirée de gala jeudi dernier sur la place publique de cet établissement d’enseignement qui compte plus de 500 jeunes de secondaire 1 à 5. Le gala reconnaissance Méritas, récompense entre autres, les étudiants qui ont su maintenir un niveau d’excellence académique tout au long de l’année, en plus de souligner de façon particulière, les étudiants dont les enseignants souhaitent faire connaitre la persévérance et l’excellence par l’effort tout au long de l’année.

Comme à chaque année lors du gala, on a décerné le Prix Phénix excellence par niveau. Cette catégorie de récipiendaires est attribuée aux jeunes qui ont obtenu la meilleure moyenne générale de leur niveau respectif. Ces étudiants d’exceptions ont vraiment mis le temps qu’il fallait dans leurs études, pour être les meilleurs de leur cohorte. De plus, chaque récipiendaire a reçu une médaille de l’Assemblée nationale ainsi qu’une bourse de 100$ chacun.

Les gagnants par niveau sont: Rose-Mahé Laroche, pour le niveau secondaire1, Olivier Pinard, pour le niveau secondaire2, Marilou Couture, pour le niveau secondaire3, Noémie Courtemanche, pour le niveau secondaire4, et Laurence Trépanier, pour le niveau secondaire5.