Course du Tournesol : une participation à la hausse pour la 5e édition

Windsor (RC) – L’équipe de la Course du Tournesol 2018 regroupant Isabelle Arcand, Gilles Dubois, Christopher Maes, Marie-Pierre Morin et Éric Traversy a été une belle réussite à la fois pour eux, leurs collègues de l’école secondaire et des participants, adultes et jeunes. La 5e édition de la course qui se tenait durant l’avant-midi du dimanche 27 juin a été un succès avec un record de 392 personnes, dont 125 enfants de 12 ans et moins.

«La météo était parfaite pour une course. Jeunes et moins jeunes se sont grandement amusée grâce aux différentes activités parallèles qui étaient proposées telle que jeux gonflables, maquillage, barbotine et médailles. Les fonds récoltés grâce à cet évènement serviront à rendre le programme Santé globale encore plus dynamique avec l’achat de tentes, matelas, sacs de couchage et d’autres articles pour le plein air. Il sera aussi également possible de faire des sorties de plus grande envergure. Nous sommes très heureux de la réponse de la population», d’affirmer Éric Traversy au nom de ses collègues.

Quant aux résultats de la Course du Tournesol, le site sportchrono.com indique les résultats pour chacune des catégories. Maintenant, l’équipe de la course commence déjà à penser à la prochaine édition.