Grève d’un transporteur scolaire le mardi 15 mai

Magog - La Commission scolaire des Sommets (CSS) informe ses élèves et les parents qu’un de ses transporteurs scolaires, soit Autobus B. Dion, a reçu un avis de grève de ses employés pour la journée du mardi 15 mai 2018.

Cette grève touche plusieurs parcours d’autobus de six écoles primaires et des deux écoles secondaires de la CSS. Les parents sont invités à consulter la liste des écoles et des parcours touchés par la grève disponible au www.csdessommets.qc.ca.

Afin de respecter la législation en lien avec le droit de grève, il est malheureusement impossible pour la CSS d’offrir le transport aux élèves qui profitent habituellement des services donnés par Autobus B. Dion. Les parents des élèves qui fréquentent l’un des parcours listés devront ainsi assurer le transport de leurs enfants à l’école lors de cette journée.

Période de surveillance prolongée

Pour alléger les impacts de cette grève, la CSS, en collaboration avec les établissements visés, offre aux parents une période de surveillance prolongée le mardi 15 mai 2018, et ce, sans aucuns frais. Les parents pourront donc aller porter leurs enfants à l’école à partir de 7 h 30 et venir les chercher au plus tard à 17 h 30.

Si Autobus B. Dion conclut une entente avec ses employés avant le 15 mai 2018, et que la grève est annulée, l’information sera diffusée sur le site Web de la CSS.

Les directions des établissements concernés ont avisé les parents de la situation aujourd’hui.