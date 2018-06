Des lauréats des Sources, au 20e Défi OSEentreprendre Estrie

Magog (IL/GCA) – C’est en présence d’une centaine de personnes rassemblées pour faire valoir les initiatives et l’audace entrepreneuriale de l’Estrie, que s’est déroulé la semaine dernière, le gala régional Défi OSEntreprendre, au Club de golf du Mont Orford.

71 projets étudiants et 51 nouvelles entreprises ont déposé leur candidature. Pour donner suite aux délibérations, une dizaine d’entreprises représenteront l’Estrie lors de la grande finale de la compétition, qui aura lieu le 13 juin prochain à Québec.

«Démarrer sa propre entreprise est une expérience aussi valorisante qu’exigeante. Certes, il faut y mettre les énergies sans compter, mais il faut également se faire confiance et savoir s’entourer des bonnes personnes.» de déclarer M.Alain Kezber, président d’honneur de cette 20e édition. Le gala est selon lui, le tremplin des entrepreneurs qui veulent contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère.

Lors du gala, 21 bourses monétaires et d’autres prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Des bourses totalisant près de 15000$ ont été décernées aux étudiants et nouveaux entrepreneurs.

Le Défi OSEntreprendre, est devenu au fil des années, un propulseur de relève entrepreneuriale dans la région, grâce à l’étroite collaboration entre les milieux de l’éducation et des affaires.

Les lauréats provenant de la MRC des Sources sont: l’École La Tourelle et son projet Zombie Run (lauréate primaire 3e cycle), le Centre de l’éducation des adultes, point de service Asbestos et son projet Activi-tout (lauréat prix supplémentaire), La Cerise Mobile (lauréate prix supplémentaire), la Coopérative de solidarité alimentaire des Sources (lauréate prix coup de cœur du jury) et l’école de danse le Studio K (lauréat prix Femmessor).