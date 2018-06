Visite de Guillaume Lemay-Thivierge à l’École secondaire l’Escale

Asbestos (AP/GCA) – Conférencier invité dans le cadre de l’activité «Mon avenir, ma région», qui est une journée dédiée au monde de l’entrepreneuriat et de la découverte de professions et carrières dans la région, se déroulait la semaine dernière, pour une deuxième année consécutive.

Cette journée aura donc permis à près de 100 étudiants de la MRC des Sources d’en apprendre davantage sur les possibilités d’avenir pour eux dans la région immédiate. De plus, les étudiants ont pu échanger et discuter avec des intervenants provenant de plusieurs centres de formation que l’on retrouvait dans des kiosques sur la place publique de l’Escale.

Organisé par le Carrefour jeunesse-emploi et l’école secondaire L’Escale, en collaboration avec les entreprises et partenaires du milieu. Cette journée a permis aux étudiants de faire le point sur leur avenir et d’acquérir des connaissances sur les formations qui pourront les préparer à occuper un emploi dans leur champ d’intérêt.

La conférence d’ouverture de Guillaume Lemay-Thivierge a donné le ton, entre autres avec sa citation: «Ne vous laissez jamais arrêter par une crevaison sur la route de votre avenir». À plusieurs reprises, il a pris des exemples de son propre vécu, en citant ses nombreuses réussites, mais aussi les très nombreux obstacles qui lui ont souvent barré la route. Il a rappelé aux étudiants de se permettre de vivre des expériences diversifiées et saines qui leur permettront de se découvrir et de faire de bons choix pour leur avenir.

Après la conférence, les étudiants sont partis à la découverte d’entreprises ou d’organismes de la région pour rencontrer des personnes qui leur ont parlé de leur métier. Ils ont ainsi pu en apprendre un peu plus sur les réalités de plusieurs professions.