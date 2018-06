Un voyage à Québec pour bien réussir son cours d’histoire!

Windsor (RC) – Lors d’une journée de cours qui se tenait le mardi 1er mai, les élèves de quatrième secondaire en histoire ont pu visiter et découvrir plusieurs aspects et endroits de la ville de Québec. Les enseignants David Beaulieu et Michelle Grenier de l’école secondaire du Tournesol ont eu l’idée de cette visite afin de pouvoir témoigner des aventures de nos descendants, dont celles plus tragiques des guerres qui se sont succédé.

Cette expérience enrichissante, concernant à la fois l’histoire du Québec et celle du Canada, a débuté dès 7h du matin pour se terminer à 19h30. «L’excursion consistait à faire connaitre aux jeunes l’histoire derrière toute cette ville qui, à première vue, semble parfaite, mais qui derrière tous ces bâtiments et ces rues asphaltées a été complètement détruites par le passé», tient à soutenir M.Beaulieu.

En fait, le but initial est de rendre l’histoire plus accessible aux élèves pour qu’ils puissent avoir de meilleurs résultats scolaires. «L’apprentissage se fait par tous les sens: voir, toucher, gouter, écouter et sentir. En plus, ça va permettre aux élèves de connaitre toutes les organisations et les institutions qui ont façonné le Québec», d’ajouter l’enseignant.

Durant l’un des cours d’histoire, l’enseignante Michelle Grenier a pour sa part expliqué l’itinéraire de cette sortie historique. Dans un premier temps, il y avait une visite guidée du Vieux Québec pour voir la Citadelle, endroit où tous les éléments de guerre encore debout étaient exposés. «Dans un deuxième temps, les élèves ont visité l’Assemblée nationale pour ensuite se diriger vers le balcon réservé aux spectateurs afin d’entendre les ministres et les membres de l’Opposition officielle débattre d’un sujet.»

Tous les élèves de quatrième secondaire étaient impatients de se retrouver au milieu de cette ville aux multiples facettes qui a passé à travers une période difficile, parsemée de plusieurs problèmes. De quoi apprécier et réussir son cours d’histoire!