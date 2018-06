Nos cordiales salutations à une proche collaboratrice du journal

Asbestos (GCA) – Nous aimerions par la présente, saluer le magnifique travail de l’une de nos proches collaboratrices tout au long de l’année, en la personne de MmeMarie-Ève Champagne, de l’École secondaire de l’Escale, agente de liaison avec les médias locaux. C’est elle qui nous parle et nous transmets les belles infos de la vie trépidante et fort dynamique nous provenant de l’établissement d’enseignement d’Asbestos.

MmeChampagne rappelons-le, est une diplômée universitaire en français au secondaire, et c’est en 2012 qu’elle a gradué. Actuellement elle est titulaire en enseignement de «L’éthique et de la culture religieuse». Elle est également une très grande passionnée de différents sports, et de l’art dramatique auprès d’étudiantes et étudiants du secondaire évidemment. Elle est très appréciée de ses étudiants, elle a d’ailleurs une très grande qualité de présence auprès d’eux.

Donc un merci bien spécial à toi Marie-Ève Champagne, pour ton admirable et inlassable collaboration au journal, et pour cette implication remarquable auprès des jeunes que tu côtoies dans tes classes au quotidien. C’est une collaboration fort appréciée pour nos lecteurs, qui sont peut-être des parents de jeunes de l’Escale.