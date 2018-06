Un été en immersion anglaise pour quatre élèves du Tournesol

Windsor (RC) – Cette année encore, quatre élèves du Tournesol participeront au programme Explore durant l’été! En janvier dernier, dans le cadre du cours d’anglais en cinquième secondaire, la monitrice Jade avait fait une présentation aux élèves à la suite de sa participation au programme d’immersion anglaise Explore.

À la suite de sa présentation, quatre élèves se sont inscrits pour l’immersion qui se tiendra durant l’été prochain. Et deviner quoi? Ils ont tous été acceptés avec une bourse qui couvre l’entièreté de leurs dépenses (hébergement, nourriture et cours). Le seul frais qu’ils auront à débourser sera leur transport pour se rendre à leur destination.

Ainsi, Allen Cloutier-Messier ira au Manitoba Institute of Trades and Technology de Winnipeg, Olivier Dufort sera à l’université de l’Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown, Megan Bouffard fera son immersion au Mohawk College de Hamilton en Ontario et Emy Rousseau ira de son côté au collège Saint-Charles Garnier de Victoria en Colombie-Britannique.