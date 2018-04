Un moment d’apprentissage qui permet de remettre à la communauté

Asbestos (MEC) – Comme chaque année dans le cadre des cours d’art dramatique de l’enseignante Marie-Ève Champagne, de l’École secondaire de l’Escale d’Asbestos, ses étudiants doivent s’impliquer activement, afin de réaliser un grand projet de production théâtrale, ou les jeunes du programme, doivent participer à tous les stades de la conception à la préparation entière d’une pièce de leur choix, avant de pouvoir en arriver à la présenter devant un public.

Pour ce faire, les élèves doivent eux-mêmes veiller à la promotion du spectacle (conception des affiches, des billets, des communiqués, etc.), à la mise en marché des billets, à la mise en scène, à la sonorisation, projection et éclairage, à la conception des décors, et ils doivent même trouver et/ou concevoir les costumes et les accessoires.

À chaque projet qui est présenté seulement en fin d’année, des profits sont générés, et les étudiants choisissent des organismes du milieu à qui ils vont remettre les surplus ainsi amassés. Comme les présentations se font en fin d’année académique, la remise de dons est effectuée que l’année suivante. Alors cette année, les étudiants en art dramatique de 3e et 4e secondaire des années2015-2016 et 2016-2017 ont choisi de remettre des dons entre 500$ et 800$ aux organismes suivants: la Dystrophie musculaire, le Centre d’action bénévole des Sources et à la Croisée des sentiers. Bravo à ses jeunes, pour une telle initiative!