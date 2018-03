Plus de 60 emplois étudiants disponibles dans la région : à qui la chance ?

Val-Saint-François – Afin de poursuivre la tradition, le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi entreprend une nouvelle édition. Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs et le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson invite les étudiants à venir occuper un des nombreux emplois offerts dans la MRC du Val-St-François. La période des inscriptions est ouverte jusqu’au 18 mai 2018.

Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est un programme local important qui permet à la relève d’acquérir une expérience professionnelle positive, de supporter un plus grand nombre d’emplois étudiants et de favoriser le réseautage avec les employeurs.

Trois volets différents

Le premier volet, Apprenti-Stage, offre aux jeunes de 14 à 16 ans en quête d’une première expérience de travail, des stages pratiques dans un organisme à but non lucratif en échange d’une bourse de 500$. Le deuxième volet, Expérience Travail-Été, alloue une subvention salariale de 2$/heure aux employeurs qui embauchent un étudiant pour l’été. Le troisième volet, le désormais célèbre Gala du Mérite étudiant, vise la reconnaissance des étudiants de 14 à 21 ans qui ont occupé un emploi d’été dans les régions de Richmond, Valcourt et Windsor. Ceux-ci courront la chance de remporter l’une des bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100$ chacune.

Propulseur de talent, le Carrefour jeunesse-emploi est la porte d’entrée des chercheurs d’emploi de 16 à 35 ans. Pour participer ou pour obtenir des informations, communiquez au 819 826-1999 pour le territoire de Richmond et au 819 845-5900 pour les secteurs de Windsor et Valcourt.