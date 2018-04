Course du Tournesol 2018 : c’est le départ des inscriptions

Windsor (RC) – La Course du Tournesol est de retour pour une 5e édition qui se tiendra le dimanche 27 mai. L’année2018 marque une étape de laquelle les quatre années précédentes ont forgé les efforts afin d’assurer la poursuite du programme de Santé global de l’école secondaire. L’objectif cette année vise de nouveau l’atteinte des 300 inscriptions et un parcours axé sur la famille.

«Dès la première édition, notre course a surement éveillé l’attention d’autres écoles sauf que des établissements scolaires sont nombreux maintenant à faire de même. Cependant, nous continuons à maintenir notre rythme au niveau de la Course du Tournesol, ce qui permet de poursuivre les divers volets de Santé globale, tant au niveau des équipements qu’à celui des activités intérieure et extérieure», mentionne Gilles Dubois.

Cette année, les élèves de 1er et 2e secondaire ont pu obtenir un bon lot de crampons qui ont été très utiles durant l’hiver. La course annuelle permettra d’acheter des sacs à dos, des bruleurs et des tentes pour le plein air. Des sorties à l’extérieur sont au programme, dont celles du Parc Orford, de la Vallée-Bras-du-Nord à Saint-Raymond-de-Portneuf, du vélo et du camping.

La Course en chiffres regroupe, plus ou moins, 250 coureurs, 100 bénévoles, cinq commanditaires majeurs, 300 bouteilles d’eau, 150 médailles et 400 sourires. Les objectifs de la Santé globale sont d’offrir un coût d’inscription abordable, de bonifier les sorties et d’assurer le remplacement de matériels.

Débuts des inscriptions

Dès maintenant, quatre volets sont disponibles au niveau des tarifs d’inscription ainsi qu’au nombre des parcours à partir d’un à dix kilomètres

• Jusqu’au 15 avril: 10$ (1km, 12 ans et moins); 15$ (5km, 12 ans et moins); 25$ (5km); 35$ (10km).

• Du 16 avril au 13 mai: 10$ (1km, 12 ans et moins); 15$ (5km, 12 ans et moins); 30$ (5km); 40$ (10km).

• Du 14 au 22 mai: 15$ (1km, 12 ans et moins); 20$ (5km, 12 ans et moins); 35$ (5km); 45$ (10km).

• Le jour même de la course: 15$ (1km, 12 ans et moins); 20$ (5km, 12 ans et moins); 40$ (5km); 50$ (10km).

Au niveau des heures de départ, les parcours des 5km et le 10km débuteront à 9h. Celui du 1km démarrera vers 10h30.

Suite à un ajout au parcours de 2017 qui a été apprécié, la Course du Tournesol poursuit sa formule et ses attraits (jeux gonflables, remises de médailles, collations et eau pour tous, séances de massothérapie et de physiothérapie, barbotines, échauffement). Pour s’inscrire ou s’informer: coursedutournesol.com.