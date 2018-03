Une journée carrière pour les élèves de secondaire 4

Asbestos – Ce sont plus d’une douzaine d’entreprises et d’organismes de la MRC des Sources qui se préparent pour accueillir les élèves de l’école secondaire l’Escale et du Centre d’éducation des adultes d’Asbestos. L’évènement Mon avenir, Ma région se déroulera le 24 avril prochain. L’activité a pour objectif d’aider les élèves de 4e secondaire dans la validation de leur choix de carrière.

Au programme pour tous les élèves de secondaire3 à 5 de l’Escale: la conférence de Guillaume Lemay-Thivierge, Aller au bout de ses rêves. L’acteur abordera avec l’énergie qu’on lui connait, les thèmes de l’estime de soi, de la persévérance et de l’entrepreneuriat.

Par la suite, les élèves de 4e secondaire et du Centre d’éducation des adultes d’Asbestos partiront visiter les entreprises et organismes de la MRC des Sources en lien avec leur choix de carrière respectif. Ils pourront y rencontrer des professionnels qui leur parleront des réalités de leur métier et y observeront le milieu de travail dans lequel ils pourraient évoluer plus tard. En après-midi, plus d’une vingtaine de kiosques d’information sur les programmes de formation professionnelle, collégiale et universitaire seront présents pour faire connaître les programmes qui les mèneront vers leurs objectifs de carrière.

L’organisation de cet évènement répond directement aux besoins des étudiants. «Avant de contacter les entreprises impliquées, la conseillère pédagogique de l’Escale vérifie avec chaque élève de secondaire4 quels sont leurs intérêts professionnels», a déclaré Alexandre Pellerin, agent de projet au Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs et coordonnateur de l’évènement.

L’évènement Mon avenir, Ma région serait impossible sans la contribution de nombreux partenaires dont le Secrétariat à la jeunesse, la Caisse Desjardins des Sources, l’École secondaire de l’Escale, le Centre d’éducation des adultes des Sommets, le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, la SADC des Sources, la MRC des Sources, les députés Karine Vallières et Alain Rayes, de même que l’ensemble des municipalités de la MRC des Sources, en plus de la collaboration de la CDC des Sources et de la Maison des jeunes de l’Or blanc.