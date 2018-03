Un salon pour les jeunes entrepreneurs à l’Escale

Asbestos (FJ/GCA) - L’École secondaire de l’Escale d’Asbestos a tenu la semaine dernière son tout premier «Salon de l’entrepreneuriat scolaire». L’événement qui présentait pour l’occasion une vingtaine de kiosques d’étudiants-exposants du primaire et du secondaire en provenance de différentes écoles de la MRC des Sources, a présenté le fruit de leurs nombreux projets, dont ils ont été les concepteurs soit à l’école, ou dans la communauté.

L’activité visait entre autres, à faire connaitre et rayonner la culture entrepreneuriale chez les jeunes, à stimuler, et encourager la création de projets tant dans le milieu scolaire que dans la communauté, en plus d’offrir aux étudiants, une fenêtre et l’opportunité de démontrer leur savoir-faire.

Organisé par des enseignants et des professionnels des différents services de l’Escale, ce premier salon a été un franc succès sur toute la ligne. Ainsi les retombées de l’entrepreneuriat scolaire sont nombreuses. De plus il rejoint le souhait des équipes-écoles d’amener l’étudiant à développer davantage son pourvoir d’action, son sens des responsabilités, son autonomie et sa motivation. Par la réalisation de projets d’entrepreneuriat, l’étudiant prend davantage conscience de son potentiel.

L’entrepreneuriat s’intègre également dans une démarche globale d’orientation scolaire et professionnelle. La participation à des expériences entrepreneuriales permet aux étudiants de découvrir diverses facettes de certains métiers. En relevant les défis qu’engendre la réalisation d’un projet d’entrepreneuriat, ils acquièrent et développent des qualités essentielles entrepreneuriales et apprennent à mieux se connaitre.

En stimulant davantage l’esprit d’entrepreneurship, l’école offre par le fait même, son soutien à sa communauté, en favorisant le développement de l’entrepreneuriat dans la MRC des Sources. Il est fort à parier que ce salon reviendra l’an prochain, en se renouvelant, et avec encore plus d’envergure.