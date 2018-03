Vaste consultation sur la réussite à la Commission scolaire des Sommets

Magog (CSS/GCA) – Ayant comme principal objectif d’atteindre le plus près possible la cible de la réussite scolaire entre 2018 et 2023, la Commission scolaire des Sommets, vient de se lancer dans une vaste démarche de consultation dans le but ultime de concevoir un plan d’engagement vers l’excellence. Ce plan entrera en vigueur le 1er juillet 2018 et remplacera le plan stratégique actuel.

Les acteurs du milieu scolaire, soit les étudiants, les enseignants, et les parents, sont appelés à s’exprimer via des sondages selon le groupe, sur les enjeux locaux et les améliorations souhaitées. Les deux premiers sondages s’adressent aux élèves, l’un à ceux des 6 à 10 ans, et l’autre à ceux des 10 ans et plus. Le troisième est destiné aux employés et le dernier aux parents.

Pour le président de la Commission scolaire, M.Jean-Philippe Bachand, «cette démarche est une occasion exceptionnelle pour tous, de contribuer à façonner les orientations des 5 prochaines années en matière d’éducation sur le territoire.»

Pour la directrice générale de la CSS, MmeÉdith Pelletier, «ce plan reposera sur des valeurs qui serviront de repère, d’inspiration et de guide pour l’ensemble des actions et des décisions à prendre.»

Rappelons en terminant, que La Commission scolaire des Sommets est composée de 27 écoles primaires, quatre écoles secondaires, trois centres de formation professionnelle et un centre d’éducation des adultes ayant trois points de service.