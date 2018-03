Ma Cabane à l’école : pour les futurs enfants de la maternelle

Val-Saint-François (RC) – En lien avec les écoles primaires Notre-Dame-des-Champs à Stoke et St-Francis à Richmond, la Maison de la famille des Arbrisseaux invite les futurs enfants de maternelle et leurs parents à l’activité gratuite Ma Cabane à l’école à l’approche du temps des sucres. La première invitation aura lieu à 29 mars à Notre-Dame-des-Champs avec la visite de l’école, des jeux et activités, des prix de présence et l’incontournable repas de cabane. Le transport en autobus sera offert pour toute la famille et le point de rassemblement aura lieu au Dépanneur du coin du quatre situé au 160, route216 à Stoke.

La seconde invitation sera celle de St-Francis qui, tout comme celle de Stoke, permettra de visiter l’école, de participer à des jeux, activités et prix de présence et, bien sûr, de profiter du repas de cabane à sucre. Pour les jeunes et parents de Richmond, un tour d’autobus animé aura lieu dans la ville.

Pour s’inscrire ou s’informer, communiquez avec Marie-Claude Tardif de la Maison des Arbrisseaux au 819 628-0077. Ma cabane à l’école est une activité gratuite, incluant le repas et le transport.