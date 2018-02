Un prix de la Fondation Desjardins pour des jeunes de l’École la Tourelle

Asbestos (GCA) - La Caisse Desjardins des Sources a récemment remis une somme de 2 100$ à des jeunes d’Asbestos, afin qu’ils puissent réaliser un projet de «Course de zombies».

Ainsi les étudiants de la 6e année de l’École la Tourelle, devront organiser une course de zombie, afin de valoriser la vie active et les saines habitudes de vie auprès de la population du milieu. Les étudiants participeront à tous les aspects du projet: de la publicité de l’événement en passant par la fabrication des costumes et des décors, jusqu’à incarner le rôle de zombie durant la course.

Les Prix de la Fondation Desjardins ont pour but d’aider directement les intervenants des milieux scolaires et communautaires à réaliser des projets avec des jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire.

Grâce aux membres de la Caisse des Sources, plusieurs initiatives locales ont pu obtenir un soutien financier en ce qui concerne l’éducation. Ainsi l’an dernier, c’est plus de 50000$ qui ont été investis pour les jeunes dans ce secteur.

Fondée en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix, ainsi que par des actions à titre de partenaires avec des organismes reconnus. En 2017, La Fondation Desjardins a remis près de 2,1M$ au Québec et en Ontario, touchant plus de 130000 jeunes par ses différents programmes.