L’école Masson de Danville l’emporte au concours Opti-génie

Asbestos (GCA) – C’est le dimanche 21 janvier dernier, que le Club Optimiste d’Asbestos, qui célèbrera cette année son 40e anniversaire de présence assidue dans la communauté, a tenu cette année, le fameux concours «Opti-génie» au niveau local. Une fois de plus cette année, 225 jeunes de la 4e, 5e et 6e année, en provenance des écoles Masson de Danville, La Tourelle d’Asbestos, La Passerelle d’Asbestos, et Notre-Dame de L’Assomption de St-Georges de Windsor, ont pris part fébrilement à cette compétition du savoir.

C’est au Centre communautaire Notre-Dame de Toutes Joies, que les 5 meilleurs participants de chacune des écoles se sont affronté amicalement. Comme le veut la coutume dans ce type particulier de rencontre, les questions ont porté sur différentes thématiques. D’abord les arts et les divertissements, les sciences et les technologies, la géographie et les personnages célèbres, le dictionnaire versus l’épellation de mots, les sports et les loisirs, ainsi que sur les énigmes, charades, jeux de mots, l’actualité́, des notions de français, anglais, et les mathématiques.

Chaque équipe a eu la chance de pouvoir disputer 3 parties, et c’est le plus haut score de points qui a mérité les honneurs. C’est donc l’école Masson de Danville, qui se rendra à la finale de zone, soit contre Wotton, Windsor et Valcourt, le 18 mars prochain à Valcourt. Quant aux gagnants de la prochaine ronde, ils se rendront à la grande finale du district Sud du Québec qui sera présenté le 6 mai prochain à Ste-Hélène de Bagot.