Richmond – Le directeur du Service de sécurité incendie de la région de Richmond, Alain Durocher, et le directeur adjoint et préventionniste Steeve Saint-Laurent étaient à l’école primaire du Plein-Cœur mercredi dernier dans le cadre de la campagne de sécurité M’as-tu vu?. Tous deux ont assuré la sécurité lors de la marche des jeunes sur les rues Gouin, Craig, Principale Nord et King pour revenir vers le Plein-Cœur. (RC)