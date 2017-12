Un marché de Noël hors de l'ordinaire pour les élèves de L'Escale

Asbestos (GCA) – Pour une deuxième année consécutive, plusieurs jeunes de cet établissement d’enseignement, se sont impliqués très activement à la préparation et mise en place de ce très beau projet visant l’autofinancement de certaines activités et réalisations durant l’année académique. Ce marché de Noel regorgera encore une fois, de très belles trouvailles et idées cadeaux par excellence, pour les petits et grands, le samedi 9 décembre prochain, entre 10 heures et 13 heures, à la place publique de l’Escale.

Lors de notre passage dans les fameux ateliers de confection des divers items qui seront mise en vente, il nous a même été possible de voir de très près, même toucher et goûter en avant-première, aux célèbres « biscuits-galettes aux pépites de chocolat », quel vrai délice !!!

Qu’il s’agisse de trouver une recette, ou encore de préparer ladite recette en question, ou les différents articles en bois, qui seront offerts au grand public. Ce fut l’œuvre de plusieurs jeunes provenant de 7 groupes d’étudiants de l’école, qui sont toujours, ou ont été impliqués très fébrilement dans la préparation de A à Z. Évidemment pour la circonstance, le tout s’est déroulé sous l’étroite collaboration et supervision des éducateurs spécialisés Maxime Labranche et Sébastien Lefebvre, ainsi que du professeur Olivier Racicot du groupe de Cheminement particulier.

D’ailleurs lors de notre rencontre, nous avons pu nous entretenir quelques instants entre deux cloches plus précisément, avec 5 des « lutins » qui sont associés de près ou de loin, au projet collectif, qui permettra ainsi de recueillir des argents pour aider les jeunes, à faire des voyages éducatifs, ou afin de réaliser des projets d’ici à la fin de l’année.

Lors de notre échange avec Édouard, Maya, Bass, Mégan et Karina, en tour de table, Il a été possible d’apprendre comment ils ont tous été ainsi approchés, pour s’impliquer et contribuer chacun à sa façon, et selon l’inspiration propre de chacun, à la création et mise en place du Marché de Noel de cette année.

D’autre part, le SRS, soit le Service de Réadaptation Scolaire de l’Escale, tient également une levée de fonds conjointe pour ses œuvres auprès de certains jeunes de l’Escale. Ainsi vous pouvez vous procurer un sapin naturel, provenant d’une culture d’arbre de Noel, de la région de St-Félix-de-Kingsey, de 3 à 8 pieds de hauteur, à différents prix.

Si c’est quelque chose qui peut vous intéresser d’aider directement des jeunes de cette façon, vous devez passer votre commande dès maintenant par téléphone au 819-879-5413 poste 17290. La livraison aura lieu à l’Escale samedi le 9 décembre prochain, de 10 heures à 13 heures, à l’occasion du Marché de Noel.