Lancement du livre numérique « Brownie le lutin »

Wotton (École Hamelin) — C’est à l’occasion du grand Marché de Noël qui se déroulera à l’école Hamelin de Wotton, le vendredi 8 décembre prochain, qu’on procédera au lancement d’un livre de conte. Sous la forme d’un bouquin numérique, et réalisé grâce à l’imaginaire «magique, espiègle et voyageur», des élèves de la classe de troisième cycle de l’école. Ce conte du temps des fêtes nous raconte les voyages légendaires et fantastiques de l’ami «Brownie le lutin». Suite à des difficultés de production, le jeune lutin décide de cuisiner une recette bien spéciale de brownies du bonheur (recette Minçavi), afin d’encourager ses compagnons. Devant le vif succès de son initiative, il décide maintenant de partir à l’aventure afin de visiter des pays pour amasser de l’argent en vendant ses délicieuses créations. Dans quels pays va-t-il se retrouver? Sera-t-il capable d’aider le Père Noël à terminer sa production de cadeaux à temps pour la fête?

Pendant la création de ce livre, plusieurs apprentissages ont été ainsi réalisés en lien avec le programme de formation et l’approche éducative. Après avoir créé la mise en scène initiale en groupe, puis en équipe de 2, les élèves ont pu débuter le récit du formidable voyage dans plusieurs pays qui ont toujours su captiver l’imaginaire et le cœur de ses jeunes. Avec l’aide de la stagiaire, Alexandra Lombardi, la classe a pu participer à des mises en situation pratiques. De plus MmeÈve-Marie Boulay, orthopédagogue, a mis son grain de sel pour la lecture orale et la planification.

Grâce aux outils numériques du Studio Agri-Techno, il a été possible de photographier les dessins des jeunes, pour ensuite les numériser. M.Sylvain Lévesque a bien aidé les jeunes à colorer les images, et à mettre en page le travail. C’est donc avec une grande fierté que la classe présentera son livre numérique (ebook) en format PDF pour les tablettes Android, et en EPUB pour les produits Apple.

Au coût de 2$ pour les brownies et de 10$ pour la clé USB, tous les profits serviront à absorber une bonne partie des frais du voyage de la classe, lors de sa sortie à Ottawa en avril 2018. Veuillez noter que seulement 100 copies ont été produites. De plus, si vous achetez pour 20$ et plus de brownies, vous obtiendrez le fichier du livre gratuitement par courriel. Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.

En souhaitant vous rencontrer le vendredi 8 décembre prochain, dans le cadre du super Marché de Noel de l’école Hamelin de Wotton.

Elric Vaillancourt et William Côté

Élèves de la classe de 3e cycle

École Hamelin de Wotton